Napoli, post ingenuo di Insigne: tifosi furiosi

22/08/2022 20:13

Tiene banco sui social a tiene azzurre un post alquanto ingenuo di Lorenzo Insigne che, all'indomani della grande giocata con tanto di tiro a giro con cui Kvaratskhelia ha aperto il match contro il Monza, condivide sui suoi canali ufficiali un video con la sua rete (sempre con tiro a giro) nella passata stagione contro la Lazio e manda su tutte le furie i suoi ex tifosi.

I commenti sono tanti e impietosi. Qualcuno scrive: "Ma chist nn sta bene" e poi: "Mah che complessi. Ha deciso lui di andare via e giocare in un campionato più scarso della nostra Serie B. Che poi, Kvaratshelia è un ragazzo umile a differenza sua", "Che pensava di essere indispensabile, esiste solo la maglia i calciatori vanno e vengono".

Nessuna pietà per l'ex capitano azzurro: "Ridicolo meno male che se n'è andato", commenta qualcun altro, e ancora: "Si però ti devo ringraziare meno male che sei andato via stavi cominciando a essere la rovina del Napoli", "In due giornate di campionato ha fatto gli stessi gol di insigne su azione lo scorso anno…sta accusann", "Magari non l’ha fatto apposta, almeno spero altrimenti è un comportamento da bambino", e, infine, un tifoso chiede: "Mammamia come sta accusando, ha scelto i 10 milioni ora cosa vuole?".