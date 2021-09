Napoli, da Schira arrivano le bordate al grande ex

24/09/2021 11:24

E' insieme elogiativo e denigrativo il tweet che dedica al Napoli Niccolò Schira. L'esperto di mercato scrive dopo il 4-0 del Napoli al Ferraris e dice

Che spettacolo questo Napoli! Dopo il poker di Udinese gli azzurri fanno il bis a Marassi con la Samp. Cinque vittorie in cinque giornate con 14 gol fatti e solo 2 incassati. Grandissimo lavoro di Luciano Spalletti. E le vedove di Gattuso spazzate via in 1 mese...e ultime due squadre che hanno cacciato Gattuso giocano il calcio migliore in Italia? Condivido. E aggiungerei alla lista pure la Fiorentina dove Gattuso è transitato 22 giorni. Italiano sta facendo un bel lavoro

Fioccano i commenti: "Credo che Gattuso sia l’unico mister senza vedove, da milano a napoli non lo rimpiange nessuno!" o anche: "Le vedove di Gattuso hanno grandi problemi. ma a parte questo resterei non dico tanto ma abbastanza stupito nel vedere il Napoli tra le prime 4 a fine stagione" e poi: "Spalletti farà bene e potrà alzare al cielo il solito bel piazzamento. Di trofei manco a parlarne" e ancora: "Vedove di Gattuso dopo una CL buttata alle ortiche per non dire peggio.." e infine: "Anche io penso che Spalletti sia meglio, ma Rino vi ha preso dalle stalle e ha fatto 78 punti. Ha pure fatto vittorie pesanti contro Atalanta, Juve, Milan, Lazio. Vediamo dove sara io Napoli dopo 20 partite"