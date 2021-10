Napoli, Alvino punzecchia Sarri: Qual è la verità?

15/10/2021 21:45

Dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri in conferenza stampa prima del match della Lazio contro l'Inter, il giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, punzecchia l'ex allenatore del Napoli con un tweet che mette a confronto due affermazioni a prima vista quantomeno dissonanti dello stesso Sarri.

La prima riporta indietro, al maggio 2017 quando il tecnico spiegava: "Con il prossimo contratto mi voglio arricchire", parole che stridono se messe a confronto con quelle di oggi: "Questo non è più calcio, è solo uno show. Si pensa solo ai soldi". Alvino, a quanto pare, non ha dimenticato le parole del suo ex mister e sui social chiede:

2017/2021... c’è sempre un prima e un dopo... ma qual è la verità?

Tanti tifosi gli danno ragione. C'è chi scrive: "Sarri ha detto molte cose quasi sempre discordanti e non reali… se solo si pensa a quello che disse sulle eventuali cessioni (poi mai avvenute) del Napoli che lo avrebbero portato a scegliere altri lidi… meglio non stargli dietro", e ancora: "Coerente… ormai sono passati anni i soldi se li è fatti…", "Questa persona è di un incoerenza unica", "Quella di dove va il vento", "Ormai si è arricchito, quindi…".

Ma non manca chi prova a chiarire: "Contestualizziamo ragazzi su… Sarri giustamente intendeva dire che dopo anni di “sacrificio” avrebbe voluto prendere qualcosa in più, l'altro articolo parla di come i giocatori vengano spremuti sempre di più cosa di cui si lamenta da sempre e lo fa anche klopp che non prende poco", e c'è chi rende omaggio a Sarri: "Non mi piace vedere che state lì a criticarlo sempre, ci ha fatto sognare e dato tantissimo. Ogni tanto dimostriamo di avere riconoscenza".