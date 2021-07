Napoli a valanga nel primo test, ma i tifosi non si fanno illusioni

18/07/2021 19:32

Tutto facile per il Napoli nel primo test dell'anno contro i dilettanti del Bassa Anaunia, formazione che milita nel campionato trentino di Eccellenza. Il risultato, 12-0, è solo un dettaglio al termine di un test in cui Spalletti ha potuto testare lo stato di forma dei suoi ragazzi, tra i quali tante seconde linee, dopo pochi giorni dall'inizio del ritiro.

Napoli-Bassa Anaunia, i commenti dei tifosi

Tanti i commenti sui social per una partita "fantasma", non trasmessa da nessuno e di cui si potranno apprezzare solo highlits di massimo tre minuti in serata sulle tv locali partenopee. "Dopo questa brillante vittoria, si può tranquillamente affermare, che è un Napoli da scudetto", ironizza un fan disincantato. "Ma che c'è da commentare? Tutti i big ancora assenti, di fronte una squadra di taglialegna...ma dai", un altro giudizio poco entusiasta. Qualche entusiasmo lo genera Osimhen: "Siete stati capaci l'anno scorso di massacrarlo di critiche a sto ragazzo, incompetenza allo stato puro...", accusa un supporter azzurro dopo il gol d'autore del nigeriano. Applausi anche per Lobotka: "Ha sofferto con la tiroide, ora sta bene, e io sono sicuro che abbiamo fatto un altro acquisto". Gloria anche per Ciciretti e Machach, con inevitabili ironie: "I grandi acquisti a parametro zero del nostro Giuntoli, che affaroni".