Milan, sui social il rinnovo scatena le solite polemiche

15/10/2021 21:08

Il Milan ha annunciato di aver trovato l'accordo con Alexis Saelemaekers per il rinnovo contrattuale. Attraverso i canali ufficiali dei rossoneri, l'esterno offensivo ha dichiarato:

Sono contento di essere cresciuto con questo Milan.

Arrivato a Milano l'anno scorso, il belga ha siglato un rinnovo che legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2026. Sui social la notizia è stata presa con entusiasmo dai tifosi rossoneri, ma non sono mancate le solite polemiche e i messaggi contro chi deve ancora rinnovare e contro chi è già un ex.

Qualcuno scrive: "Grande Saele, chi vuole rimanere rimane non fa teatrini o interviste ridicole", e ancora: "Questa è la dimostrazione che il problema dei rinnovi non sono i dirigenti ma i procuratori", "Facile che si vedrà una netta differenza fra chi è arrivato con questa gestione e gli altri (Calabria a parte)", "Questo testimonia che chi sposa il progetto e vuole rimanere, rinnova. E lo tengo a sottolineare visto che le critiche alla società per i giocatori andati via a scadenza sono state tante".

Non manca chi applaude Saelemaekers: "Impegno, voglia, e maglia sudata. Del tutto meritato" oppure: "Congratulazioni Alexis", "Più gente come lui nel Milan", "Dal primo giorno sul tuo carro e mai scenderò", "Te lo meriti", "Grande Saele!", "Grandissima notizia! Grande Alexis mi fai impazzire!!!". Visti gli ultimi aggiornamenti, un tifoso tira un sospiro di sollievo e commenta: "Cavolo, per un attimo ho temuto si fosse infortunato pure lui. Grande notizia!!!!"