Milan, su Luis Alberto i tifosi non ci stanno

15/07/2021 20:21

Il Milan resta vigile sulla situazione Luis Alberto. Il Mago è rientrato alla casa base solo ieri sera e oggi si è rivisto, anche piuttosto rilassato e sorridente, sul campo di allenamento nel ritiro di Auronzo di Cadore. Lo spagnolo resta comunque un caso e, nei prossimi giorni, non sono da escludere eventuali prese di posizione da parte della società capitolina.

I rossoneri sarebbero pronti a presentare un'offerta alla Lazio per regalare a Pioli il candidato perfetto per la maglia numero 10. La valutazione fatta da Tare e Lotito per Luis Alberto si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma il piano del Diavolo sarebbe quello di avanzare un'offerta con ben tre contropartite capaci di ingolosire i biancocelesti.

Sul piatto, Maldini avrebbe intenzione di mettere Caldara, Castillejo e Rafael Leao, ma in giornata è circolata anche la voce che vorrebbe Saelemaekers a sostituire l'ex Atalanta e il laterale spagnolo. Sui social però i tifosi rossoneri si dividono, in molti bocciano lo scambio.

A scaldare i tifosi rossoneri è soprattuto il nome di Leao. C'è chi fa proposte alternative: "Accetto Luis Alberto solo per uno scambio Romagoli+Castillejo. Leao é giovane, con lui bisogna monetizzare o aspettarlo", e chi taglia corto: "Si ma non per leao". Ma non manca chi approva: "Sarebbe soluzione ideale", e chi sconsolato commenta: "Non arriva, sarebbe un upgrade assurdo della 10".