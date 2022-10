Milan, Ravezzani conosce motivo e colpevole dei tanti infortuni

02/10/2022 10:52

Gli infortuni di Kjaer, Saelemaekers e Calabria sono solo gli ultimi di una lunga serie che in casa-Milan dura da anni. Pioli ora a destra ha solo Dest (visto che anche Florenzi è infortunato) e la situazione si sta facendo sempre più preoccupante. Ne parla Fabio Ravezzani su twitter. Il giornalista di TeleLombardia scrive

Il numero esagerato di infortuni muscolari che colpisce regolarmente il Milan da 2 anni è frutto di un gioco dispendiosissimo e di intensità spaventosa. Pioli dovrebbe cercare di amministrare di più la squadra in alcuni momenti della partita. Però quando cala il ritmo rischia.

Fioccano le reazioni: "Il Milan deve giocare così. Pressing a tutto campo ed intensità ai massimi livelli. E se qualcuno si fa male entra un altro. Tanto, a parte Leao, gli altri sono giocatori di buon livello, ma nessuno così superiore agli altri. La differenza la fanno i principi di gioco" oppure: "Se il Milan cala il ritmo e amministra, rischia. Amministrare è un modo tutto italiano di intendere il calcio. L’Italia, per questa mentalità si ritrova indietro di 20 anni. La rosa del milan è di 27 giocatori, avranno tutti la loro occasione" e anche: "Vero ma abbiamo dimostrato ad Allegri che il Milan vince anche senza 5 titolari e non da ieri sera Abbiamo vinto uno scudetto con questa situazione" e poi: "In premier tutte le squadre corrono così, anche più del Milan, ma hanno molti meno infortuni, in Italia si sta per forza sbagliando qualcosa" e infine: "Il non gioco di Pioli ciccia fuori se cala l'intensità della squadra. Il modulo uno per tutti e tutti per Leao è molto dispendioso".