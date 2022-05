Milan, maxischermo lontano: Fontana scatena i tifosi

21/05/2022 18:26

A quanto pare, le speranze dei tifosi del Milan di veder installato in città un maxischermo, che permetta a chi non ha potuto recarsi a Reggio Emilia per l'ultima decisiva gara per il titolo contro il Sassuolo, rimarranno tali.

Sulla qestione è interventuto anche il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che dalla sua pagina Twitter ha scatenato una mezza insurrezione popolare scrivendo con un po' di rammarico:

Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra essere caduta nel vuoto. Peccato, la guarderemo da casa!

Tantissimi i commenti dei tifosi. Qualcuno tuona: "È una vergogna che per una squadra di Milano, che rappresenta la città e ha milioni di tifosi,non si riesca ad allestire un maxischermo da nessuna parte..." e ancora: "Con un sindaco interista cosa si può pretendere. Sala ha fatto la stessa ordinanza di settimana scorsa sul divieto di alcolici?" e poi: "Assurdo comunque che in quasi tutte le cittá ci siano maxi schermi o cose del genere, mentre nella città del Milan e una città come Milano non si possa far nulla, assurdo".

I commenti sono veramente tanti, con un unico comune obiettivo: il Sindaco, Beppe Sala: "Stiamo comunque sempre parlando della stessa persona che ha fatto promesse a Milan e Inter per questione stadio qualche mese prima delle elezioni, e una volta rieletto ha ricominciato a sparare ca**ate e perdere tempo. Proprio lui", scrive qualcuno, oppure: "Sala ridicolo", "Sala deve andarsene velocemente", "Per fortuna non ho Sala come sindaco".