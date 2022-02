Milan, la rivelazione di Calabria scatena il panico tra i tifosi

14/02/2022 10:07

Primi in classifica, superata l'Inter (in attesa del recupero dei nerazzurri contro il Bologna). Il Milan sorride e ci crede. Sdoganata la parola scudetto,magari non da Pioli che continua a parlare di sogni che non vuol rivelare ma da Calabria sì.

Chiamato in causa sull’obiettivo tricolore e sulla possibilità di richiedere un premio alla società, il terzino rossonero ha risposto a modo ai microfoni di Dazn: “Premio scudetto? Magari andremo a parlarne. Ne parleremo io, Ibrahimovic e Romagnoli“. Una battuta diventata immediatamente virale sui social.



Tanti i commenti dei supporter del Milan, quasi tutti dello stesso tenore. “Prima vinciamo e poi si discute…. Calabria pensate a vincere no a sti premi”, scrive Angelo. “Non parlate prima del tempo. Ci sono ancora tante partite. Dovete vincerle tutte”, l’invito di Carla. Anche Luigi è preoccupato: “Vola basso… poi se viene siamo più contenti di te ma se fai certe dichiarazioni e non centri l’obiettivo poi ci sfottono per anni”. Mentre Andrea è fin troppo prudente: “Pensiamo ad arrivare quarti. Ci sarà tempo per lo scudetto”.