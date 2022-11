Milan, la rete di Weah junior scatena i tifosi

21/11/2022 22:13

Il Galles pareggia negli ultimi minuti la gara d'esordio contro gli Stati Uniti d'America grazie a un rigore di Gareth Bale, ma sui social di casa nostra i commenti sono tutti di marca rossonera, per il gol del momentaneo vantaggio a stelle e strisce, che porta la firma di Timothy Weah e, anche nella fattura, fa emozionare i tifosi del Diavolo.

Il giovane figlio d'arte si regala la gioia del gol con un tocco d'esterno partendo sul filo dell'offside che non può non far tornare alla mente le due reti messe a segno di papà George con la maglia del Milan a Roma e Lazio. I video di quelle due prodezze, invadono i social e i commenti si sprecano.

Qualcuno scrive: "Quel tocco di esterno a chiudere col gol, non so, forse, dico forse, l’ho già visto da qualche altra parte", postando il video di George, e poi: "Pensato la stessa cosa", "Questo gol qui è proprio questo il gol che mi ha fatto innamorare di Giorgione! Mio Dio che giocatore pazzesco!!", "Siamo dei milanisti semplici: segna un Weah e tornano in mente tutti i gol di Giorgione", "Ok, Georgione era in grado di autolanciarsi, ma il tocco di esterno è un marchio di fabbrica"