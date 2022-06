Milan, la decisione su Maldini e Massara scatena i tifosi

29/06/2022 21:08

Dopo una giornata intera di colloqui, la firma per il rinnovo contratturale di Paolo Maldini e Frederic Massara slitta ancora. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega, comunque, come in casa Milan trapeli ottimismo per una chiusura positiva delle trattative tre i dirigenti e la proprietà, ma che le modalità e le tempistiche avrebbero generato tensioni.

Il contratto scade esattamente domani, ma l'accordo per il rinnovo non sembra ancora voler arrivare con, come spiega la Rosea, il nodo relativo al margine di manovra di Maldini del Milan targato RedBird a tenere banco e non permettere la fumata bianca. Così, anche l'arrivo in sede di Gazidis, che ogggi pomeriggio aveva fatto presagire un'esito positivo, non ha portato risultati e si dovrà attendere ancora.

Sui social, i tifosi del Diavolo, si spaccano, tra chi predica calma: "Ma figurati se Maldini non rinnova, sarebbero dei pazzi furiosi, masochisti e incompetenti" e i tanti supporter sul piede di guerra: "Se Maldini non ha ancora firmato, significa che non c'è da fidarsi di questa gente", oppure: "Ve lo dico io, Maldini si è rotto della politica imprenditoriale di Elliot/RB, che trattano le squadre come aziende annullando la controparte sportiva. Non si può andare avanti senza spendere seriamente nel calcio moderno", "Maldini non firmerà.. è in arrivo uno tsunami mai visto... questi fondi del ca**o devono andare all'inferno!", "Dite quello che volete ma questa Non è una società seria", "Siamo stanchi", "Indifendibili!".