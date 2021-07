Milan-Juve, la grande sfida sul mercato intriga i tifosi

09/07/2021 14:20

Entrambe cercano un giocatore di qualità, che possa giocare da trequartista o magari fornire il suo apporto al centrocampo. Milan e Juve, insomma, inseguono gli stessi obiettivi. Luis Alberto, che sembra in una situazione di difficile riconcilazione con la Lazio, ad esempio. Ma non solo. Già perché dalla Spagna è rimbalzata la voce del doppio interessamento - di Milan e Juventus, appunto - per un calciatore in uscita dal Real Madrid. Uno di quelli che, in caso di forma perfetta, potrebbe fare la differenza.

Milan e Juventus su Isco

Stiamo parlando naturalmente di Isco, reduce da un'annata da dimenticare e segnata da tanti guai fisici - appena otto presenze da titolare nella Liga - ma dal valore indiscutibile. Ai tifosi bianconeri piacerebbe non poco. “Cherubini sei un incapace se ti fai soffiare Isco dal Milan, prendiamolo noi!”, scrive un fan. Ma un altro solleva dubbi: “Isco restaurato è un gran giocatore. Ce la farà? Ci vogliamo scommettere?”. Maggiori certezze tra i sostenitori rossoneri. "Ok Giroud ma il Milan deve prendere Isco… Se guarda troppo al risparmio allora sul mercato rimangono solo mezze cartucce”. E ancora: “In Champions hai bisogno di esperienza, Isco ci serve”.