Milan, il sostituto di Botman scatena i tifosi

25/06/2022 21:30

Salutato Sven Botman, primo obiettivo per la difesa di Stefano Pioli, il Milan cerca alternative sul mercato. Tra i nomi maggiormente gettonati nell'ultimo periodo, quello di Francesco Acerbi è tornato nelle primissime posizioni del gradimento della dirigenza rossonera.

Per il centrale della Lazio, come rivelato anche dall'esperto di mercato Manuele Baiocchini, la dirigenza del Diavolo avrebbe già avviato i contatti con l'entourage, ma non quelli con la società biancoceleste. Ma il ritorno in rossonero di Acerbi sarebbe importante anche per una questione di liste.

Sui social, però, la linea dei tifosi sembra netta e di opposione alla prospettiva di vedere Acerbi in rossonero. Qualcuno scrive: "Mi tengo tutta la vita Romagnoli", e poi: "Preferisco giocare solo con Tomori", "Preferisco Gabbia. Anzi, preferisco senza Gabbia e Acerbi", "Piuttosto Gabbia", "Bell'idea di me***, piuttosto gioco con Kjaer appena tornato dall'infortunio".