Milan, Chirico provoca sui rigori e i tifosi insorgono

25/05/2021 21:57

Commentando su calciomercato.com il tragico finale di Serie A, che ha condannato il Napoli a rinunciare alla prossima Champions League, in favore della Juventus, il giornalista di fede bianconera, Marcello Chirico attira le ire dei tifosi, tirando in ballo la questione legata ai venti rigori stagionali di cui ha usufruito il Milan.

Chirico ammette che la stagione bianconera sarebbe potuta meritatamente finire con l'accesso all'Europa League. Ma se la prende con i tifosi azzurri perché - a loro volta - se la prendono con gli arbitri, nella fattisce con Calvarese e con il rigore concesso a

Cuadrado nell’ultimo derby d’Italia. Probabilmente l’unica decisione corretta presa da Calvarese in quella partita.

E, in tema rigori, Chirico tira in ballo il Milan scrivendo:

A proposito di rigori, c’è chi in Champions ci è arrivato anche grazie a quelli. Leggi Milan, il quale ha obbiettivamente disputato un buon campionato però, va detto (e non lo fa quasi nessuno) che 20 rigori a favore in una stagione sono un’anomalia tutta italiana.

Poi, il giornalista ricorda i rigori non concessi alla Juve, all'Atalanta, allo stesso Napoli e sbotta accusando i tifosi azzurri di "sbagliare bersaglio" perché "accecati dalla radicata antipatia verso la Juve".

I tifosi non mancano di rispondere a tono a Chirico. C'è chi scrive: "Chirico, l'anno scorso 18 rigori concessi alla Lazio. E fu record. Quest'anno record battuto dal Milan. Se in 120 anni di calcio guarda caso il record è stato battuto per due anni di seguito... magari è perché sono cambiate le regole? Magari invece di scrivere idiozie superficiali e sibilline cavalcando un'onda populista... utilizzare la logica, no?".

I commenti negativi sono veramente tantissimi. Qualcuno chiede: "Se nessuno si lamenta di 20 rigori al Milan e di 2 dati alla Juventus si lamentano tutti fatti una domanda e datti una risposta!! Poi se quello su Cuadrado è un rigore giusto... Allora al Milan ne avrebbero dovuti dare 40!!!", e ancora: "Facciamo gli onesti..basta scrivere idiozie..quello di Cuadrado è stato una frode". Insomma, la tesi di Chirico ha scatenato un putiferio.