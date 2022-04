Mancini lo vuole ancora, sentaore dice no: addio alla Nazionale

13/04/2022 09:58

Da dove ripartirà la nazionale italiana dopo l'eliminazione ai Mondiali? Sicuramente dal ct Mancini, che ha deciso di restare, ma anche da parecchi degli eroi di Euro2020. Tra questi avrebbe dovuto esserci anche Ciro Immobile.

Secondo Repubblica però non c'è futuro in nazionale per il bomber della Lazio che ha deciso di chiudere con l'azzurro dopo l'ultima delusione e le critiche. Avrà un colloquio con Mancini ma la sua volontà è non ripresentarsi più con la maglia dell'Italia

Fioccano le reazioni: "Mancini vorebbe proseguire con lui, ma Immobile invece (e giustamente) si è rotto di ricevere secchiate di m.. e dirà addio alla Nazionale. Ora sarà compito di Scamacca far brillare il gioco del Mancio", oppure: "Sinceramente, purtroppo per la nazionale, il suo apporto è sempre stato davvero scarso e spesso deleterio. è un buona compagnia con grandi giocatori del passato. lo stesso Mancini e per es Dossena (per chi se lo ricorda). non è funzionale"

C'è chi osserva: "Non credo che sia un cattivo giocatore anzi... ma ha fatto 15 goal in 55 partite della nazionale (Balotelli ne ha fatti 14 in 36 partite)..." ma la maggioranza è crudele: "Poteva farlo qualche mese fa e forse eravamo al mondiale", o anche: "Lo seguissero anche Insigne e Berardi" e poi: "Ce ne faremo una ragione" e ancora: "Tipico atteggiamento di un giocatore senza attributi! Per la nazionale nn sarà una grande perdita!" e infine: "Ha deciso di chiudere" hahahah ma quando mai ha giocato per la nazionale???".