Lazio, polemica su Hysaj per inno partigiano cantato in ritiro

Voleva solo essere una goliardata, con ogni probabilità un'imitazione della sigla della Casa di Carta ma si è trasformata nell'occasione per un'altra polemica in casa Lazio. Dopo la sfuriata di ieri di Sarri, che ha zittito i tifosi che insultavano Muriqui in ritiro, oggi è la volta di Hysaj ad entrare nella bufera.

In un video postato da Luis Alberto (che successivamente l'ha rimosso) si vede l'ex Napoli che in piedi su una sedia canta Bella Ciao, leggendo il testo dal suo cellulare. L'inno dei partigiani in casa di una tifoseria che annovera parecchi esponenti di destra è parsa un'offesa ad una frangia di fan laziali. Scatta quindi la polemica social

"Preferisco giocare in 10" e ancora: "cantare Bella ciao al rito d'iniziazione alla Lazio è quantomeno una gran ca.... Ammesso che sappia cosa ha cantato. Luis Alberto ha già cancellato il video.da Instagram" e ancora: "cantare Bella Ciao con una maglia di Lazio dovrebbe essere illegale". Fioccano commenti cattivi: “magari si spacca tutto”, e anche “se cantavi l’inno della Roma era meglio”, e poi “ma per carità”, e ancora: “ma lo sa di non essere a Livorno?”