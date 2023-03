Lazio, l’attacco social contro i protagonisti della tv scatena i tifosi

22/03/2023 16:10

Uno strano messaggio social quello pubblicato sulla pagina Twitter della Lazio. Dopo il derby vinto con la Roma, le polemiche non si placano e ora è la società biancoceleste a lanciarsi all’attacco: “Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico. Belve o pavoni, avanti il prossimo…noi siamo aquile e voliamo alto sopra le vostre ossessioni. Noi, manipolo di fratelli”. Ad accompagnare il messaggio una sorta di poster intitolato “Any given Tuesaday” con le immagini di Claudio Amendola, Alessandro Cattelan, Francesca Fagnani e del comico Stefano Rapone. Il riferimento è alle frasi pronunciate da questi personaggi della tv nel corso della trasmissione Le Belve, ma anche ad alcuni video pubblicati da Cattelan. Insomma un attacco vero e proprio che però ha scatenato la reazione dei social che hanno definito la scelta del club biancoceleste come “decisamente cringe”.