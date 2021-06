Lazio: il video che fa impazzire i tifosi

09/06/2021 18:12

La Lazio ha rotto gli indugi ed ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Il tecnico toscano prende il posto di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Una lunga attesa per i tifosi della Lazio che nel corso degli ultimi giorni hanno scelto l’ex allenatore di Napoli e Juventus, come il perfetto candidato per aprire un nuovo ciclo alla Lazio.

L’annuncio ufficiale

Soltanto qualche ora fa, la Lazio aveva già lasciato intendere l’avvenuta fumata bianca appunto con l’emoji di una sigaretta che da sempre distingue Maurizio Sarri, accanito fumatore. Poi è arrivato il comunicato ufficiale con l’annuncio del nuovo tecnico.

Il video

A stretto giro è arrivato anche un video con la Lazio che cita la definizione di sarrismo: “La convenzione del gioco propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva”. Un video che mostra Ghandi, Martin Luther King Freddie Mercury e che punta sul concetto di “rivoluzione” e che si conclude con la frase: “Aprite le porte alla bellezza, il sarrismo è arrivato”.

La reazione dei tifosi

I fan della Lazio sono letteralmente scatenati sui social: “Questo video è illegale, io vi amo” e ancora: “Che brividi! Capolavoro assoluto”.