Labiale Reina prima del rigore scatena la polemica social

21/11/2021 09:54

Forse gli è andata anche bene, visto che ha rischiato il rosso diretto, ma di sicuro quella di ieri è stata una serata da dimenticare per Pepe Reina. E non solo per la sonora sconfitta della sua Lazio al cospetto della Juventus.

Il portiere spagnolo si è reso protagonista di episodi discutibili. Il fallo su Chiesa in occasione del secondo rigore è stato abbastanza violento, la sua reazione successiva ancora peggiore, con una bestemmia immortalata dalle televisioni, poi un siparietto con Bonucci che stava per calciare dal dischetto. Reina ha visto che a presentarsi sul dischetto era ancora Bonucci e ha provato a innervosirlo. Gli ha urlato due-tre volte: "Centrale eh ora ! Lo tiri centrale Leo». Il difensore bianconero da parte sua è rimasto freddissimo e proprio come in occasione de primo rigore ha aperto il piatto destro, questa volta riuscendo persino a spiazzare l’estremo difensore biancoceleste.