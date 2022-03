La Roma domina il derby, Mourinho divide i tifosi

20/03/2022 19:58

Monologo giallorosso nel derby. La Roma travolge la Lazio e la festa può esplodere, dall'Olimpico ai social. Un trionfo nel punteggio e nella prestazione, con la squadra di Mourinho già in vantaggio dopo appena un minuto con Abraham e poi padrona del campo. Tanti gli eroi della serata, a partire da Abraham, da Pellegrini per finire a tutti gli altri. Con un unico piccolo, grande, spunto di discussione: il gesto di Mourinho, che a fine primo tempo ha "zittito" gli eccessi d'entusiasmo della curva Sud.

Roma-Lazio vista dai social

Pronti via e la Roma va in vantaggio con Abraham. Poi raddoppia al 20' ancora con l'inglese. Antonella non si contiene: "Me sta a scoppià er core". Fabrizio invece si chiede: "Ma che è successo ai giocatori? Mourinho gli ha fatto un'iniezione di cattiveria?". Arriva anche il tris di Pellegrini e Cristiano quasi si commuove grazie alla regia di Dazn: "Vedere la punizione di Pellegrini e poi l'inquadratura del capitano è stata un'emozione enorme". Antonio è tra quelli che non si fidano: "Speriamo di mantenere questa intensità anche nel secondo tempo perchè bisogna rimanere concentrati, basta un niente per far cambiare la partita". Neppure Mourinho si fida, al punto da "zittire" ad ampi gesti la Curva Sud che fa gli "olè" a ogni tocco di palla dei calciatori giallorossi. Charlie twitta direttamente dagli spalti dell'Olimpico: "Nun avevo mai preso er cazziatone dal mio Mister (giustissimo peraltro)". Pure Alessandro è d'accordo: "Oltre a essere un grande allenatore Mourinho è anche un grande uomo". Sulle stesse lunghezze d'onda è Cris: "Siamo solo al 45', questa è mentalità". Ma Giovanni non è d'accordo: "Viviamo ormai in un mondo in cui in un derby non si possono fare gli "olè" ai passaggi di palla. Ma andatevene". I timori di Mourinho e dei tifosi più prudenti sono smentiti dall'andamento della ripresa, in cui la Roma tiene a bada senza troppi affanni il tentativo di reazione della Lazio. "Tre bigné per gli aquilotti", punge Ferruccio su Twitter. Qualcuno addirittura si lamenta per il poker fallito in contropiede: "Una vagonata di gol di Abraham, poi ne sbaglia uno e subito qualcuno prova a blaterare qualcosa". Apocafede invece non ha dubbi: "Che partita Abraham. Come conquistare definitivamente una tifoseria". Mentre Elisa fa una previsione: "Quanto è quotato che domani nascerà il caso Zaniolo?".