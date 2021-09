La certezza di Cassano sul Napoli scatena baruffe sul web

21/09/2021 10:37

La grande prestazione del Napoli a Udine non ha soltanto proiettato la formazione di Spalletti in vetta alla classifica, è valsa pure l'investitura ufficiale a pretendente per il titolo da parte di Antonio Cassano. Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv, in onda in contemporanea con la sfida della Dacia Arena, l'ex trequartista di Bari Vecchia ha manifestato il suo entusiasmo per il gioco degli azzurri, indicandoli senza mezzi termini come favoriti per il titolo insieme all'Inter.

"Occhio ragazzi, il Napoli in questo momento è la pretendente per lo scudetto insieme all'Inter. Il Napoli veramente querst'anno può farci impazzire, l'Inter deve stare attenta. Dopo vent'anni di dominio di Inter, Juve e Milan, ci può essere una nuova vincitrice. Il Napoli gioca bene quest'anno, è incredibile quello che sta facendo Spalletti".

Napoli da scudetto per Cassano, social in tilt

Il pubblico è spaccato in due. "Non cominciamo adesso a mettere pressione e a parlare subito di scudetto", è il commento di un tifoso del Napoli "Ma sono passate appena quattro giornate, siamo a un decimo della stagione: come si fa a tracciare giudizi tanto perentori?", sottolinea un altro utente. "Alla prima sconfitta Cassano cambierà subito idea", suggerisce un follower. "Gioca bene e ha entusiasmo, ma ha la profondità della rosa per arrivare fino in fondo?", è il dubbio di un altro appassionato. "Fino alla settimana scorsa dicevano la stessa cosa con Roma o Lazio, fossi un tifoso del Napoli toccherei ferro", è l'invito di un fan.