La battuta di Mihajlovic irrita i tifosi della Roma

02/05/2021 11:15

Ha vestito quella maglia ma la sente davvero poco sua. Mihajlovic in carriera è diventato un'icona e bandiera della Lazio, pur avendo giocato anche con la Roma ma dalle sue parole si evince che con i colori giallorossi non ha un gran feeling. Tempo fa rivelò di aver rifiutato la panchina della Roma (" Ho deciso io di non andare alla Roma quando se ne parlava, non sono stati loro a fare un passo indietro. Roma è una piazza particolare, molto difficile. Tra televisioni, radio private, tifosi... è un casino" ) e ieri, alla trasmissione di Amadeus "I soliti ignoti" ha fatto nuovamente irritare i tifosi della Magica.

C'è stato uno spazio serio in cui Amadeus ha ricordato che Mihajlovic è tornato in panchina dopo solo un mese dal ricovero in ospedale. "Ero più morto che vivo, però avevo fatto una promessa e l’ho mantenuta. Anche perché quella immagine non era di debolezza, ma di forza. Vedi un uomo che non ha vergogna di mostrarsi come è. Le malattie si possono combattere in molti modi, l’importante è non perdere mai la voglia di vivere. Poi ti devi affidare ai dottori bravi. Se mi fosse successo vent’anni fa io oggi vi avreste visto dall’alto… Dall’Inferno, non credo dal Paradiso". Poi però a un concorrente che gli ha detto di tifare Roma ha risposto così: "Vabbè, nessuno è perfetto".

Sui social diversi tifosi della Roma ci sono rimasti male: "Da quando è stato male, sono più le volte che parla a vanvera che altro. Potrei risponderti per le rime, ma ho rispetto per la tua malattia…… Vatte a riposa’ che ha parlato pure troppo" o anche: "E dire che lo volevano prendere come allenatore".