L'ultimo schiaffo al Milan, Bonucci nella bufera dei social

25/11/2021 16:41

La cronaca di un amore a prima svista, durata un solo anno, tra il Milan e Bonucci probabilmente trova il suo definitiva unhappy end. Decisivo il settimo episodio della Serie TV “All or nothing”,la docuserie sulla Juve di Amazon prime in cui Bonucci, indicando la lavagna con sopra la formazione del Milan, urla ai compagni: “Sveglia, guardiamo qua questa cazzo di lavagna. Davvero abbiamo paura del Milan? Non può essere”. Quella partita finì 3-0 per i rossoneri e a vedere quella scena i tifosi del Diavolo si sono radunati sui social per criticare il difensore.

Fioccano reazioni indignate: "La fascia di capitano del Milan ha una sua sacralità. Darla a Bonucci nel 2017 è stato uno dei momenti più bassi della nostra storia. Lo conferma l'ex 19 rossonero ogni volta che parla, dando dimensione alla propria spocchia, all'arroganza tipica di chi non rispetta gli avversari" o anche: "Come abbiamo fatto a dare la fascia di capitano+6mln di euro, seppure solo per 1 anno, a questo scemo?! Per me resta inspiegabile" oppure: "Sciacquati la bocca prima di nominare il Milan, pirla"

C'è chi scrive: "Bonucci ha preso in mano 3 squadre: il Milan, la Juve di Pirlo e la nazionale post Euro 2020. Tre fallimenti. Questo documentario dimostra che è totalmente inadatto a guidare, sembra la parodia di un capo. Non a caso Marotta lo fece sedere su uno sgabello" e poi: "Sei un omuncolo, parli e basta. Riguarda la lavagna con i nomi dei giocatori del Milan e scrivici di fianco 0 a 3. Poi ringrazia Faraoni che se non era per lui tu e quella banda di squadra che siete giocavate il Giovedì. Tu capitano il più grande disonore della nostra storia" e infine: "Se volevano dare un significato alla parola leader riguardatevi i video di Zidane e Pogba. Qui Bonucci sembra un paziente da internare"