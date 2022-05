L'incontro Zhang-Agnelli scatena la polemica sul web

11/05/2022 15:07

Un'ora col nemico. Steven Zhang ha fatto visita ad Andrea Agnelli nell’hotel della Juventus. A poche ore dalla finale di Coppa Italia che vedrà di fronte la sua Inter contro i bianconeri, il presidente nerazzurro ha lasciato il ritiro della squadra, con la quale ha cenato anche ieri, per andare a salutare il presidente dei bianconeri e la notizia ha fatto molto scalpore sui social. Lontani i tempi delle frecciate reciproche tra Juve e Inter (si ricordi, solo come ultimo esempio, cosa successe tra Agnelli e Antonio Conte in coppa Itaia) e sul web scatta la polemica: «Incontro Agnelli-Zhang? E' stato un autogol. Che segnali dai alla tua squadra ospitando il presidente avversario nel tuo albergo?» ma anche: "è anche vero (da Juventino) che Moratti non aveva amici, così come Agnelli (senior) non aveva amici. All'epoca amicizia e affari non avevano bisogno di mischiarsi, adesso si. La rivalità tra Juventus e Inter probabilmente ad oggi la vivono solo i tifosi, loro di certo no" oppure: "Thohir ricordò al mondo cosa erano la juve e le sue malefatte esemplarmente punite marcandone la distanza da ciò che siamo noi. Zhang abbraccia Agnelli e magari gli vende Skriniar"

C'è chi osserva: "Agnelli e Zhang sono sempre andati molto d'accordo. Tra le attuali Juventus e Inter la rivalità esiste solo tra tifosi, le due società non sono affatto nemiche"

Non mancano commenti ironici: "Zhang ha chiesto di poter vincere la coppa altrimenti non si trovano sponsor per alleggerire i debiti enormi della società. Con i premi della UCL pagherà solo gli interessi dei bond stipulati. Seconda ipotesi.. ha offerto Skriniar a prezzo scontato, Agnelli ha risposto passo" oppure: "Agnelli gli stava semplicemente dicendo di non fare la domanda per il reddito di cittadinanza, una mano può dargliela lui.." e infine: "Agnelli gli ha fatto il prezzo per qualche Fiat uno del 99"