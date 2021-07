L'hasgtag #iostoconHysaj spopola dopo striscione vergognoso

Il popolo del web non ci sta. Anche i veri laziali si ribellano. La bufera scoppiata attorno a Hysaj, colpevole di aver intonato l'inno partigiano Bella Ciao (probabilmente senza neanche conoscerne il significato) si arricchisce di nuovi agghiaccianti particolari. Dopo l'acceso confronto preteso e ottenuto dai tifosi in una pizzeria di Auronzo la squadra stava mangiando, ecco arrivare anche uno striscione infamante a Roma "Hysaj verme, la Lazio è fascista".

Su twitter spopola l'hashtag #IostoconHysaj, a sostegno del calciatore, con i tifosi che hanno preso le distanze dagli ultras: "Per un semplice video in cui Hysaj canta "Bella Ciao" sta succedendo il finimondo. Non credo che i tifosi della Lazio siano tutti così. Quella minoranza che ha esposto lo striscione non merita lo stadio. Non meritano nulla." o anche: "Il volo dell’aquila è per me, da sempre, l’espressione massima di Libertà. Il contrario esatto del fascismo". Nel mirino anche la società che nel comunicato non ha condannato apertamente i tifosi ribelli: "Prendete una posizione contro ‘sti quattro imbecilli, netta e subito. Se non lo fate ora che gli stadi sono chiusi da un anno e mezzo quando avete intenzione di farlo, quando riapriranno e avranno ancora più visibilità? Vanno fermati ora, e per sempre" e infine: "perché nel comunicato, dopo aver espresso massima solidarietà al calciatore, non avete ribadito con fermezza che la Lazio NON È ASSOLUTAMENTE FASCISTA? Siete ostaggio di un manipolo di idioti che sporcano il nome della vostra tifoseria. Un abbraccio agli amici laziali, FORZA. #iostoconHysaj".