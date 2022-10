Juventus, l'ultima tegola arriva dal Lazio: si scatena la polemica

28/10/2022 15:42

E' davvero un momento nero per la Juventus, in campo come fuori. L'ultima tegola arriva dal Tar del Lazio. E' stato infatti dichiarato inammissibile il ricorso al TAR presentato dalla Juventus a proposito della battaglia su Calciopoli e lo scudetto assegnato all’Inter. Dopo l’ultima udienza – che si è svolta il 18 ottobre 2022 – nella giornata di oggi è arrivata la sentenza del TAR del Lazio.

Fioccano le reazioni. "Ma perché si vogliono rendere ridicoli ogni anno.. boh" e poi: "E quando gli verrà imposto di contare gli scudetti reali?" e ancora. "Ci sarà qualcosa sotto….altrimenti impossibile pensare che nonostante le innumerevoli respinte continuino imperterriti a prendere colpi in faccia …. Assurdo" e anche: "Io sono del parere che non bisognava accettare la sentenza di calciopoli dall'inizio, non scendere in campo per fare la serie cadetta, te li voglio vedere i vertici della federazione"

C'è chi scrive: "Che stile, affrontano i ricorsi come fossero finali", oppure: "Lo dico da tifoso della Juventus. Basterebbe accettare le sentenze, voltare pagina e andare avanti. Un’altra pagliacciata di Agnelli tirare avanti sta questione all’infinito!" e anche: "Se non arrivano a 38 pure i ricorsi e quando la smettono..." e poi: "A 40 ricorsi respinti cosa si vince?" e infine: "Non è stato respinto. È stato dichiarato inammissibile. È diverso. Non è stato valutato nel merito. Il ricorso inammissibile non viene valutato nel merito".