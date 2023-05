Juventus: Il patteggiamento scatena l'indignazione del mondo del web

30/05/2023 09:05

Incredulità, sgomento, gioia, disgusto. La decisione della Juventus di ricorrere al patteggiamento sul filone d'inchiesta relativo agli stipendi, con le indiscrezioni che parlano di una penalizzazione minima, sta scatenando da ieri sera una forte protesta sul web. In parte anche molti tifosi bianconeri, che avrebbero preferito i ricorsi e la guerra spietata alla Figc, sono scontenti ma sono soprattutto le tifoserie degli altri club a lamentarsi sui social.

Su twitter fioccano i commenti: "Sarà patteggiamento perché così vogliono tutti. Gli indagati perché sanno che gli va di lusso, la procura che è sotto pressione politica da tempo, tutti gli altri club che non hanno detto una parola sull'essere stati di fatto defraudati. Bene così, il carrozzone va avanti" e poi: "Quindi, alla fine, sono state la credibilità e la dignità ad andare a far parte in un altro campionato" e anche: "Il -2 non è afflittivo ma possono dire che l'esclusione dalla UCL con il -10 è di per sè una afflizione enorme.Per questo hanno fretta, domenica potrebbero essere quinti anche senza il meno 10 e il castello non starebbe più in piedi"



Infine la chiosa ironica: "Spuntano le prime indiscrezioni sul patteggiamento tra la Juventus e la Procura Federale:nessuna sanzione economica,nessun punto di penalizzazione,la rinuncia a fare di nuovo macchine brutte come la Fiat Duna e l'obbligo di tenere Allegri e Alex Sandro almeno fino al 30-06-2030"