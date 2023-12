Juve, Paganini fa sognare i tifosi: Ecco il centrocampista in pole

09/12/2023 16:00

Si sofferma sulle mosse di mercato della Juventus Paolo Paganini. L'esperto di mercato della Rai scrive su twitter

Dal vicino Principato mi giunge notizia di un nuovo contatto tra la Juventus e Volker Struth manager di Toni Kroos che va a scadenza nel 2024. Il tedesco è un pallino di Allegri e potrebbe essere lui il rinforzo di qualità per il centrocampo. Ha 34 anni. Più che l’ingaggio se venisse con gli stimoli giusti fa ancora la differenza.

Fioccano i commenti: "Gioca titolare nel real Madrid, è un fenomeno per quasi tutti, viene alla Juve unica frase " è vecchio"...Pure modric era vecchio e poi.." e anche: "Percentuali a oggi? Dove sono le telecamere, dai dimmi che è uno scherzo? Toni Kroos è il mio giocatore preferito in assoluto; guarda che ho il cuore debole" e infine: "Prende 22 milioni l'anno, ossia quasi 45 lordi. Temo che il tuo contatto non sia tanto ferrato in economia aziendale, nessuno in Italia può permettersi uno stipendio che non sia nemmeno la metà del tedesco"