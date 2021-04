Juve, Oriana Sabatini scatena i tifosi sui social

06/04/2021 22:03

Non sono passate sotto traccia le dichiarazioni di Oriana Sabatini circa la sua routine non proprio esaltante in quel di Torino. A Gente, infatti, la bella fidanzata di Dybala ha dichiarato di non amare particolarmente la vita nel capoluogo piemontese: "A Torino non c'è molto da fare, non amo molto uscire, preferisco guardare una serie tv". Dichiarazioni che arrivano a stretto giro di boa dal tentativo della Sabatini di voler smorzare le polemiche sulla presunta festa a casa di McKennie, che hanno comunque portato alla drastica decisione della Juve di escludere dal derby della Mole, l'americano, Arthur e la Joya.

Oriana come Wanda?

Sui social, molti tifosi bianconeri dimostrano di non aver gradito le parole di Lady Dybala su Torino e sono fioccati i commenti negativi. C'è chi scrive: "Ha scelto il momento perfetto”, e chi gli ricorda ironicamente la situazione di emergenza che sta investendo il mondo intero: "In sto periodo in effetti in giro per il mondo movide, grandi premi e cotillon". In tanti poi paragonano Oriana a Wanda Nara e scrivono: "Anno prossimo scambio Oriana-Wanda" o ancora: "solo io penso che Oriana sabatini sia diventata la nuova Wanda Nara?".

Commenti pro-Oriana

Molti però anche i commenti in difesa della modella argentina. Una ragazza scrive: "ma state facendo il processo ad Oriana perché ha detto che a Torino non c'è nulla da fare ma saranno pure cavoli suoi", e un'altra chiarisce: "Oriana Sabatini ha detto che ha molte cose da fare in casa e se ne frega se Torino non è Montecarlo. È Dybala che, sempre secondo lei, vuole fare 1000 cose e deve farle fuori Torino. Ancora ad abboccare ai clickbait".