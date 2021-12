Juve, il possibile scambio con la Lazio intriga i tifosi

14/12/2021 13:53

C'è una nuova suggestione di mercato che riguarda il centrocampo della Juventus. A suggerirla è il procuratore Federico Pastorello, secondo cui Arthur sarebbe disposto a lasciare Torino già a gennaio: tra le soluzioni possibili, sui quotidiani di oggi spunta quella dello scambio alla pari con Luis Alberto, centrocampista della Lazio in grado di garantire gol e assist attualmente in difficoltà nell’adattarsi alle richieste dell’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

Arthur per Luis Alberto? Gli juventini ci sperano

L’ipotesi di uno scambio tra Arthur e Luis Alberto ha acceso il dibattito tra i tifosi della Juve: molti infatti reputano lo spagnolo l’innesto ideale per il prossimo mercato. “Luis Alberto è bravo e può giocare ovunque – il commento su Twitter di Greco -. Con Simone Inzaghi in 5 anni ha fatto l’esterno d’attacco di un 433, il vertice basso di centrocampo, la seconda punta, il trequartista e la mezz’ala”. “Scambio Luis Alberto-Arthur accontenterebbe Juve e Lazio, ma anche i giocatori, entrambi infelici nella loro situazione ed alla ricerca di una svolta. Per quello che può dare in termini di tecnica, gol e assist, Luis Alberto nel nostro centrocampo sarebbe un professore”, sottolinea Virginia. Scettico invece Matthijs: “Tutti quelli che dicono sì allo scambio Luis Alberto, vi dico che non ha senso. In questo modulo non ha senso averlo. Può giocatore soltanto in un centrocampo a tre”. Mattia replica così: “I giocatori forti lo trovano un modo per giocare insieme… l’unico dubbio è Allegri, Luis Alberto non mi sembra il suo prototipo di giocatore”. Frankye accoglierebbe con piacere lo spagnolo, ma non crede che la Lazio lo lascerà andare facilmente: “Ma figurati se Tare e Lotito ci danno Luis Alberto alla pari con Arthur…”.