Juve, è la solita maledizione ma per i tifosi è una "ritorsione"

E' un appuntamento sempre aperto quello che sembra avere la Juventus con questo problema. In passato era la Asl di Napoli a mettere i bastoni tra le ruote, in un modo o nell'altro, stabolta ci si è messa la Asl Toscana.

A tenere banco è il caso Vlahovic . Il calciatore serbo che si è trasferito solo da pochi giorni da Firenze a Torino sembra aver aperto anche un caso giudiziario. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata una precisione da parte di Simone Bezzini, assessore toscano alla salute, che rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale, ha spiegato la vicenda legata all’attaccante e alla presunta violazione della quarantena per andare a sostenere le visite mediche a Torino da neo-acquisto bianconero.

“Non risulterebbe pervenuta da parte del calciatore istanza di trasferimento di luogo isolamento del caso positivo come previsto dalla nota del ministero della salute. Le azioni messe in atto da parte del dipartimento di prevenzione sono state quelle previste nei casi di sospetta violazione dell’isolamento domiciliare e spostamento non autorizzato. L’Asl Toscana Centro ha dovuto informare l’attività giudiziaria”.