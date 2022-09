Italia, Mancini ha un altro problema: sui social esplode la rabbia

25/09/2022 18:26

Ancora una defezione, l’ultima di una lunga serie per Roberto Mancini. La nazionale italiana deve fare a meno di Ciro Immobile anche nella trasferta contro l’Ungheria per la Nations League. L’attaccante della Lazio era stato tenuto a riposo per la sfida contro l’Inghilterra per un problema alla coscia destra. Gli ultimi accertamenti dei medici della nazionale però avevano dato il via libera alla partenza del bomber per la sfida. Poi è arrivato il clamoroso dietrofront con probabile intervento del presidente Lotito e la decisione dell’attaccante di lasciare il ritiro per fare ritorno in Italia.

Il caso Immobile scatena la rabbia dei tifosi

Sui social il caso riguardante Ciro Immobile diventa subito un’occasione per tornare all’attacco. I tifosi della Lazio si schierano al fianco del proprio bomber, mentre la gran parte dei fan dell’Italia si scaglia contro il comportamento del presidente Lotito: “Sarebbe opportuno avere un regolamento che chi salta la nazionale per infortunio poi non possa giocare il turno successivo di campionato”, chiede Simo. Mentre Paoletto se la prende con il numero uno della Lazio: “Se fosse vero, sarebbe comunque la cosa meno grave fatta da Lotito”. Mentre c’è chi cerca soluzioni: “L’unico modo per risolvere questo problema è quello di fare una stagione regolare per i club senza soste nazionali che termini ad aprile. E poi due mesi dedicati solo alla nazionali”.