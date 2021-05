Inzaghi sul mercato parte col piede sbagliato

29/05/2021 11:35

Le perplessità su di lui sono scattate già nel giorno dell'annuncio: è da Inter Simone Inzaghi? Per i tifosi non basta un modulo speculare a quello di Conte per fare dell'ex Lazio il tecnico dei sogni ma anche le prime mosse di mercato non mettono in buona luce il fratello di Superpippo. Pare infatti che Inzaghi voglia portare con sè dalla Lazio l'esperto Radu. Un nome che non scalda la tifoseria nerazzurra a giudicare da quanto si legge sui social: "La Lezione non è servita. Uno di 34 anni, a meno che non si tratti di Messi e simili, non deve essere più associato all’Inter” o anche: “Meglio far rientrare Pirola come vice Bastoni se dobbiamo risparmiare sugli ingaggi". E ancora: “Spero da tifoso sognatore che non sia così. Ci sono sacrifici e sacrifici. Cedere Hakimi è un delitto tattico, con la difesa a tre serve uno come lui, è l’unico che non si dovrebbe mai cedere”.