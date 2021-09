Inzaghi ha già superato Conte su un aspetto, tifosi felici

19/09/2021 12:57

Scelto nel segno della continuità della gestione tecnica, per la predilizione del 3-5-2 caro a Conte, Simone Inzaghi sapeva bene che accettando l'Inter sarebbe andato incontri a paragoni pesanti con il suo predecessore. Riportare lo scudetto in casa nerazzurra è riuscito solo a Conte negli ultimi anni ma l'ex allenatore della Lazio già ha fatto innamorare i suoi nuovi tifosi. Sui social solo elogi dopo il 6-1 al Bologna e in tanti rimarcano un aspetto: almeno per ora l'Inter targata Inzaghi è più bella e spettacolare di quella di Conte.