Inter, si punta al campione d'Europa ma i tifosi non gradiscono

24/08/2021 00:14

L'Inter ha rotto gli indugi e presentato un'offerta di 30 milioni per Correa. La Lazio ci pensa, ma la sensazione è che alla fine, il Tucu si ricongiungerà con il tecnico Simone Inzaghi. L'esperto di mercato Gialuca di Marzio rivela però come i nerazzurri abbiano già avviato i contatti per il piano B di lusso che risponde al nome di Andrea Belotti. Per l'azzurro campione d'Europa, Cairo chiede una cifra vicina ai 20-22 milioni di euro.

Sui social, molti i tifosi nerazzurri dimostrano di non gradire la prospettiva. C'è chi scrive: "ma stai scherzando spero" e ancora: "Tanto vale tenere PIenamonti tanto 9 gol in 30 partite te li fa anche lui!", "manco regalato", "Che il cielo ce ne scampi! Questi son fuori di testa...", "Spero sia uno scherzo", "Da Interista.. Siamo ridicoli".