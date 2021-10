Inter, quanto ti costa portare i sudamericani in tempo per la Lazio

10/10/2021 09:16

Il problema dei calendari internazionali sudamericani continua ad essere una piaga per i club di serie A. Quel giorno in più che allunga l'assenza dei giocatori impegnati con le loro rappresentative sta facendo dannare tutti. E quando la circostanza si verifica a ridosso di un big-match (come capitò con Napoli-Juve) è un doppio guaio. La Gazzetta fa sapere che per provare ad ovviare all'inconveniente l’Inter spenderà 100mila euro per portare a Roma gli argentini nella notte tra venerdì e sabato i cileni (che comunque non giocheranno Lazio-Inter) dopo la sosta allungata dalla Fifa.

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano commenta caustico la notizia: "Poi uno si chiede perché i club non vedono l’ora di cambiare tutto…". Fioccanon le reazioni: "Però, tutta questa presa di scudi dei vari media non si è minimamente percepita nella precedente sosta quando la Juventus ha dovuto affrontare la trasferta di Napoli senza i suoi sudamericani..." o anche: "E se comprano l’apparecchio dell’amaro Montenegro, l'antico Lautaro doveva esser portato in salvo…"

C'è chi scrive: "Infantino dovrebbe spiegare il perché.." e ancora: "Questa stagione si chiuderà così poi bisognerà cambiare qualcosa" e infine: "Organizziamo meglio noi il calcetto del mercoledì che la Fifa i calendari"