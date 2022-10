Inter, nuova tegola: Esplode la rabbia dei tifosi sul web

12/10/2022 09:17

Sembrava tutto pronto: il countdown era partito da tempo, anche se più volte era stato posticipato e modificato. Assente dal 28 agosto (ultima gara giocata quella con la Lazio, solo 277' in campo in stagione) Romelu Lukaku sembrava pronto a rientrare. Inzaghi lo aspettava con ansia, ha sperato anche di recuperarlo per la gara di stasera col Barcellona per poi convincersi che la gara con la Salernitana sarebbe stata quella giusta.

Invece pare che il belga debba aspettare ancora. Calciomercato.com parla di un nuovo fastidio. Il giocatore verrà monitorato dallo staff medico ma con ogni probabilità si deciderà di non rischiarlo. E sui social monta la rabbia dei tifosi nerazzurri: "Sarà da rivedere lo staff atletico, ci sono annate con zero infortuni e li vinci, altri con infortuni su infortuni e li perdi", oppure: "Un giocatore di 190x95 fermo per infortunio da 7 settimane......se va bene lo vedremo in forma da Gennaio....sempre che al Mondiale non ci siano ricadute!" e ancora: "Poi al mondiale magicamente giocherà, a Giugno torna al Chelsea"

C'è chi scrive: "Incredbile come, con il Mondiale alle porte, si moltiplichino gli infortuni. Sono sicuro che per il 90% sono a malapena dei doloretti che in condizioni normali avrebbero curato con un po' di Lasonil, ora hanno tutti il terrore di farsi male e quindi ogni scusa è buona per saltare le partite e rimanere ad allenarsi in tranquillità. Da juventino, sono pronto a scommettere 100 euro che Di Maria in Qatar le giocherà tutte, dal 1° al 90° minuto" e infine: "Che grande acquisto...ma invece che spendere questa caterva di soldi per un cavallo di ritorno (neanche tanto affezionato) perché non puntare tutto su un'attaccante pronto e più in forma? ".