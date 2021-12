Inter, lo scambio di mercato per gennaio piace ai tifosi

29/12/2021 12:15

Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero Vecino prossimo al trasferimento nella Capitale. Sulle sue tracce ci sono Roma e Lazio, ma il club giallorosso ha una carta da giocare nella trattativa: Gonzalo Villar. Un profilo che potrebbe servire come il pane a Simone Inzaghi, specie e soprattutto, visti i continui infortuni e le non così remote possibilità di vedere partire Stefano Sensi.

Lo spagnolo classe ’98 è ormai ai margini del progetto dello Special One e il suo arrivo a Milano potrebbe accontentare tutti: il giocatore si toglierebbe da una situazione fattasi ormai troppo complicata, Mourinho avrebbe un innesto di sostanza ed esperienza in mediana, Inzaghi si ritroverebbe con un jolly di centrocampo dalle buonissime qualità e una gran voglia di rilanciarsi.

E i tifosi nerazzurri? Contenti pure loro. C'è chi scrive: “Messo fuori rosa totalmente a caso, per me sarebbe una buona operazione. Lo vedrei bene con il gioco di Inzaghi, troverebbe il suo spazio”. E ancora: “Scambio di prestiti Villar-Vecino e ci abbracciamo“. Non è finita: “Villar spero arrivi, è la riserva che ci manca“, o anche: “Per me Villar-Vecino mi pare win-win e sarebbe un grosso sì“.