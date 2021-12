Inter, le parole di Moratti su Inzaghi scatenano i social

07/12/2021 12:50

Massimo Moratti continua a essere considerato come il “presidente” per eccellenza da parte di tanti tifosi dell’Inter. Il suo “regno” verrà sempre ricordato come quello del Triplete ma anche quello dei tantissimi allenatori esonerati con decisioni spesso molto umorali. L’ex numero 1 nerazzurro è stato intervistato da FcInter.it parlando della sfida con il Real e del lavoro di Simone Inzaghi.

L’Inter gioca talmente bene che tutti crediamo che sia pronta per avversari come il Real. Inzaghi è veramente bravo. All’inizio eravamo dubbiosi ma ormai si conferma costantemente. Quindi è proprio bravo e siamo felici.

La reazione dei tifosi Inter

Le parole di Massimo Moratti scatenano la reazione dei tifosi nerazzurri che ricordano alcune sue decisioni del passato: “Tutto il moralismo sta in “all’inizio eravamo dubbiosi”. Insomma lui l’avrebbe messo in discussione dopo il pareggio con la Samp e licenziato dopo la Lazio”. Mentre Arber scrive: “Con tutto il rispetto, l’affetto e la stima, qui si vede che lui il calcio lo ha sempre visto con molta passione e poca logica”.