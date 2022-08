Inter, la rabbia dei tifosi: Operazione senza senso

12/08/2022 08:47

Che Skriniar resti o che venga venduto in extremis manca ancora una pedina in difesa all'Inter e radiomercato in queste ore ripete il nome di Acerbi. Il difensore della Lazio piace ad Inzaghi che lo conosce bene ma non ai tifosi che sui social riversano la loro rabbia: "Dovessero prendere Acerbi vorrebbe dire 2 cose : 1 che dicono tantissime bugie, 2 che non capiscono davvero nulla", oppure: "se l’inter prende Acerbi non guardero’ la partita ogni volta che mette piede in campo" e ancora: "per prendere acerbi da mettere in panchina non conviene tenere ranocchia?? Poi guarda acerbi dopo Lazio Milan dell’anno scorso"

C'è chi osserva: "Akanji ha 27 anni e se va bene lo rivendi, Acerbi ne ha 34 ed è buono per l'umido" e ancora: "non trovo il senso dell’operazione. Spero che verso la fine del mercato riescano a trovare un accordo per qualche esubero di qualche altra squadra, in prestito se non si hanno soldi" oppure: "Piuttosto che giocare con acerbi prendo Agoume e lo metto in difesa" e poi: "Ennesimo mediocre, vecchio e invendibile...con l'aggravante di essere un venduto!"

Il web è scatenato: "Non aver rinnovato il contratto a Ranocchia per poi andare a prendere Acerbi è una roba che fa accapponare la pelle" e infine: "Impossibile che non si riesca a trovare un esubero in saldo. Per dire al di là di quanto ci sia di vero al Milan accostano Diallo e alla Roma Bailly. Per noi sembra che esista solo Acerbi, gli altri nomi sono tutti in funzione della cessione di Skriniar o impraticabili"