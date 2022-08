Inter, ko pesante: tifosi durissimi con Inzaghi

06/08/2022 22:21

L'Inter perde male (2-4) contro il Villarreal e tra i tifosi la caccia al colpevole porta sul banco degli imputati il tecnico, Simone Inzaghi, che a detta dei supporter nerazzurri si ostina a preferire Handanovic a Onana. La prestazione del capitano e portiere della Beneamata non convince praticamente nessuno, scatenando la protesta social.

Qualcuno scrive: "Con Onana stavamo 2-1 comunque. Ma giusto così, Inzaghi freme dalla voglia di essere esonerato evidentemente, vediamo di accontentarlo", e ancora: "Se Inzaghi non si inventa una scusa per far giocare Onana deve andarsene anche lui, basta", "Bravo Samir, anche qui ottimo. Continua così. Inzaghi o metti Onana o ti levi dai co****ni, incompetente", "Il capitano deve essere Barella ... Onana titolare e Inzaghi a fare le bottiglie di pomodoro in Sicilia", "La titolarità di Onana deve nascere anche dal gruppo, che deve mobilitarsi per il cambio del n 1. Inzaghi non ha le p*lle per metterlo fuori", "Dite ad Inzaghi che Onana è stato preso per un motivo".