Inter, i tifosi trovano l'intruso: Ma c'è qualcuno che se lo compra?

12/06/2022 12:18

Il sogno di vedere insieme con la maglia nerazzurra Dybala e Lukaku resta in piedi, così come quello di un tridente di fuoco confermando Lautaro ma è chiaro che in questo caso ci sarebbe qualche attaccante di troppo in casa Inter. I tifosi non hanno dubbi su chi sia l'intruso tra Dzeko, considerato l'eventuale vice-Lukaku, e Correa. L'ex Lazio, voluto fortemente da Inzaghi l'anno scorso, ha deluso e i tifosi sono pronti a scaricarlo come si evince dai commenti sui social: "Cedere Correa sarebbe una meraviglia ma non ci credo neanche se lo vedo", oppure: "Trovare un fesso che si prenda Correa non sarà facile" e ancora: "se si riesce a far cassa per correa è un miracolo. Almeno andando in pari con l'acquisto".

C'è chi scrive: "Se Correa è argentino vero rescinde il contratto" e poi: "Riuscire a vendere quella nullità indecente di Correa sarebbe un'impresa clamorosa, superiore alle cessioni di Icardi e Politano, e sanerebbe un grande errore commesso dalla dirigenza l'anno scorso".

Un tifoso osserva: "Correa non te lo paga nessuno. Al massimo 2/3M per il prestito. È un investimento oneroso fatto di cui non rientreremo mai. Quindi tanto vale sfruttarlo. Anche perché non risparmi praticamente nulla dando Correa in prestito, nessuno si accolla l'ingaggio per intero"

Non mancano voci dissonanti: "Per me correa viene troppo maltrattato dai tifosi. Per me è stato evidente il cambiamento nella fase offensiva quando è rientrato dall'infortunio. Ha lampi che nessuno degli altri attaccanti hanno. Avesse avuto continuità avrebbe raggiunto i 15 gol in scioltezza..",