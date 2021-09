Inter, i tifosi temono l'arma segreta della Fiorentina

20/09/2021 18:15

Il morale è a mille dopo la rigenerante goleada rifilata al Bologna, ma nel futuro dell’Inter c’è un ciclo di ferro che impedisce ai nerazzurri di abbassare la guardia. Si parte domani sera contro la Fiorentina, una sfida che inaugurerà un tour de force da brividi in campionato che continuerà poi con gli appuntamenti contro Atalanta, Sassuolo, Lazio e Juve.

Inter, i tifosi temono l’effetto Italiano

Proprio la sfida di Firenze mette qualche apprensione nella tifoserie nerazzurra. Il “Franchi”, infatti, è un campo storicamente ostico all’Inter, inoltre quest’anno i toscani possono contare su un’arma segreta che non è passata inosservata sui social interisti. Si tratta di Vincenzo Italiano, il nuovo tecnico che in pochi mesi di lavoro ha già dato un impronta ben definita alla Fiorentina, che in queste prime uscite stagionali ha sfoderato gioco propositivo e intrigante. “Per noi è una gara storicamente difficile – scrive un tifosi nerazzurro – Italiano è un allenatore emergente che in due mesi ha già dato smalto all’ambiente vola”.

Sono tanti i commenti che mettono in allerta l’Inter riguardo alle doti tattiche del tecnico fiorentino: “Italiano è un allenatore emergente che in due mesi ha già dato smalto all'ambiente viola. La Fiorentina gioca un calcio tutto pressing e squadra alta, potremo portarla a casa solo con umiltà e cinismo”. E ancora: “Partita difficilissima la fiorentina gioca bene e italiano è davvero un tecnico molto preparato”. Qualcuno, infine, è consapevole dell’alto tasso di difficoltà del match del Franchi ma al tempo stesso non accetta scuse: “Loro sono in un buon momento ed hanno un bell’allenatore, ma i campioni d’italia devono vincere su ogni campo”