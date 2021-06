Inter, i tifosi chiedono il miracolo a Inzaghi

21/06/2021 21:08

Dopo aver appreso con cauto ottimismo la notizia dell'arrivo di Hakan Calhanoglu, sui social i tifosi dell'Inter sperano che Simone Inzaghi possa fare il miracolo e trasformare il turco, ormai ex rivale rossonero, in un giocatore che possa quantomeno ricordare il fantasista spagnolo della Lazio, Luis Alberto.

In molti sperano in questa trasformazione, visto anche il pessimo Europeo disputato con la Turchia proprio nel girone dell'Italia. Un tifoso scrive: "Magari Spiazeman fa il miracolo con Calhanoglu è lo fa diventare Luis Alberto" e ancora: "Calhanoglu giocatore ideale per Inzaghi, bisogna ammetterlo. Andrà a ricoprire il ruolo di Luis Alberto", oppure: "Pensa se Inzaghi fa il miracolo modello Luis Alberto...".