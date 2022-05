Inter, i tifosi bocciano il colpo: niente affari con loro

24/05/2022 11:26

Ai tifosi dell'Inter proprio non è andato giù l'epilogo di questo campionato. Erano grandi le speranze riposte nel Sassuolo ammazza-grandi di questo campionato, e invece dopo poco più di mezz'ora i neroverdi erano sotto di tre gol contro il Milan, con la ripresa ridotta quasi a esibizione e a conto alla rovescia in attesa dello scudetto rossonero. Anche e soprattutto per questo motivo, sono in tanti sui social a chiedere alla dirigenza nerazzurra di tagliare tutti i ponti con il club emiliano. Bocciato, insomma, un possibile affare su cui pure Marotta e Ausilio sembrano puntare molto: l'ingaggio di Davide Frattesi.

Inter, niente colpi dal Sassuolo: arriva il diktat dei tifosi

Ecco alcuni commenti raccolti sui social. “Dopo il pacco rifilato con Sensi e la partita che hanno regalato al Milan, questi bidoni glieli lascerei tutti sul groppone”, scrive DNA Nerazzurro. Anche Flaviano sottoscrive l’operazione boicottaggio: “Non date soldi a Sassuolo, Lazio, Bologna, Fiorentina e Verona. Mentre l’Udinese e il Venezia sono società da seguire, hanno giocato a calcio anche se non avevano più obiettivi garantendo la regolarità del campionato. Mi auguro che sia una cosa di cui la società tenga conto”. La rabbia nerazzurra sembra difficile da contenere in questo momento dei delusione: “Ma che vada al Milan o alla Juve, in fondo lo Scansuolo è già una loro società satellite”. E ancora: “Dopo la sceneggiata di domenica non comprerei nessuno del Sassuolo”.