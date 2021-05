Inter, dedica scudetto di Conte scatena i tifosi

23/05/2021 20:26

Al termine dell'ultima uscita stagionale della sua Inter dello scudetto numero 19, al canale tematico del club il tecnico Antonio Conte fa una dedica molto particolare, che scatena l'ironia dei tifosi. Alla domanda: "A chi dedica lo scudetto?", Conte risponde:

Dedico lo scudetto a me stesso, perché solo io so che in questi due anni comunque non è stato un percorso semplice. Ho veramente dovuto tirare fuori tutto da me stesso. Ci sono anche stati momenti in cui sono venuti dubbi, momenti in cui dubiti di te stesso, ma si è stati forti per andare oltre a tutto. Siamo stati tutti bravi, anche il sottoscritto...

I commenti dei tifosi alla dedica di Conte

Tra l'ironico e l'orgoglioso, il tecnico nerazzurro di certo non lascia indifferenti i tifosi, che non mancano di commentare. C'è chi esalta Conte: "Questi come Conte o Muorinho o anche Guardiola sono persone molto egocentriche, per gestire e fare funzionare 20 ragazzi superpagati e in alcuni casi altrettanto egocentrici ci vuole qualcuno più duro di loro, di conseguenza il lavoro paga e se paga si vince", e chi lo attacca: "Sempre altruista Antonio una dedica veramente commovente...bravo mister pero' se i giocatori non te li compravano col cavolo che vincevi".

Tantissimi i commenti da tifosi di tutte le fedi: "Egocentrismo puro", "Dedica lo scudetto a se stesso e continua a decantare se stesso... E voi lo osannate sperando che resti. Che mondo strano quello nerazzurro", "Ma vergognati 12 milioni all anno e vinci solo lo scudetto ... bastava Sarri a 6 ... fortunato non certo padrone del campionato...."