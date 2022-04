Inter, Biasin lo difende e scatena la bufera sul web

16/04/2022 14:14

Ha vinto ma non ha entusiasmato l'Inter ieri con lo Spezia. Contavano soprattutto i tre punti e quindi si può parlare di missione compiuta ma per alcuni nerazzurri sono scattate le insufficienze in pagella. Giudizi che non sono piaciuti a Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero, noto simpatizzante interista, scrive su twitter

Il gol giustamente condiziona molto la valutazione su un attaccante, ma non al punto di annullare tutto il resto: le insufficienze a Correa per la prestazione in Spezia-Inter più che un giudizio, sono un pregiudizio



Fioccano le reazioni e i tifosi si dividono: "Vero, non ha giocato male quando è stato schierato titolare. Se non fosse stato sempre rotto ci avrebbe fatto comodo negli scorsi mesi. Ma il Toro è sempre il Toro, se ha la testa giusta ti risolve la partita con giocate da campione" oppure: "Con lui in campo la squadra gioca meglio ed é meno spaccata tra centrocampo ed attacco" e ancora: "Correa noi alla Lazio lo conosciamo bene, è cosi il suo apporto gol lo ha dato piu di 4-5 a stagione non li fa, non è quello il suo compito"

C'è chi osserva: "Nel suo complesso Correa pagato 31 milioni non sta mantenendo le attese 4 goal pochi troppo pochi" e anche: "Correa fa tutto bene negli spazi aperti ma proprio non riesce a segnare e dire che ieri anche Sanchez ha trovato la rete e non è un goleador …" e poi: "il ragazzo è troppo molle, gli manca quella cattiveria e tenacia che potrebbero renderlo un campione viste le indubbie qualità tecniche..." e infine: "Sarà...ma caratterialmente tra lui e Lautaro vedo un abisso!"