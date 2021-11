Inter, Barzaghi: In Cina gira una voce che potrebbe cambiare tutto

26/11/2021 12:55

Inter in vendita? Forse. Ma non è detto che alla fine la famiglia Zhang possa davvero mollare la presa. Soprattutto se si dimostrerà veritiera una voce riportata dal giornalista di Sport Mediaset, Marco Barzaghi, nel suo consueto punto su Youtube. Il cronista, molto vicino alle vicende dell'Inter, ha riportato un'indiscrezione che vorrebbe il deus ex machina di Suning, Zhang Jindong, in corsa addirittura per il Ministero dell'Economia. Insignito di un incarico così importante, il padre dell'attuale presidente dell'Inter potrebbe anzitutto 'sbloccare' il veto sugli investimenti all'estero che ha paralizzato la proprietà cinese del club nerazzurro. Ecco le parole di Barzaghi: