Indignazione tifosi Inter: Così si vuol far vincere il Milan

08/01/2022 11:15

Prima erano solo gli arbitri, e sì che nel girone di andata non sono mancate polemiche accese per le decisioni dei direttori di gara e per gli interventi del Var, ora a rendere incandescente il mondo del pallone è arrivato anche il caos Covid con tutte le sue conseguenze, tra Asl contraddittorie e regolamenti improvvisati.

Stavolta sono i tifosi dell'Inter a protestare: sotto accusa il Giudice sportivo che ha preferito non decidere in merito allo 0-3 per le squadre che non si sono presentate in campo giovedì. Una decisione quasi scontata, se vogliamo, in attesa di capire i provvedimenti che verranno presi dall'incontro Stato-Regioni-Lega calcio di mercoledì ma che non viene accettata dagli interisti anche in virtù della distinta-fantasma che il Bologna involontariamente avrebbe presentato all'arbitro.

Fioccano reazioni esasperate sui social: "L'Inter passa da +4, con Calhanoglu out a Bologna e un calendario abbastanza intasato a +1, con Calha out con la Lazio e un calendario folle. Questo perché il Bologna decide di vaccinare i suoi giocatori con calma e perché un giudice non è in grado di giudicare" o anche: "Come è costume di questo paese, si è scelto di decidere di non decidere che è la cosa più semplice", oppure: "Il giudice sportivo anche con la famosa “distinta fantasma” decide di NON DECIDERE"