Immobile, la dura presa di posizione della moglie scuote il web

09/09/2021 11:48

Mancava solo il suo intervento, adesso Jessica Melena ha deciso di scendere in campo personalmente a difesa del marito, oggetto da alcuni giorni di un vero e proprio assalto mediatico e social per le ultime prove opache in nazionale. La moglie di Ciro Immobile è stufa di critiche e commenti al vetriolo, come quello di Antonio Cassano che - senza troppi giri di parole - in una delle ultime dirette alla Bobo Tv ha attaccato il centravanti della Lazio: "Non sa giocare a calcio e sbaglia i passaggi".

Jessica Melena, la moglie di Ciro Immobile, contro gli haters

In difesa di Immobile si erano subito schierati alcuni compagni di squadra come Luis Alberto - "Caro amico, che invidia" - oppure Acerbi, che ha scritto disgustato: "Un leone non si preoccupa del parere delle pecore". Ferma e risoluta pure la risposta di Jessica alla domanda di uno dei suoi tantissimi follower (il suo profilo ha da poco superato il milione) che le ha chiesto cosa ne pensasse delle cattiverie che escono dalla bocca di persone invidiose: